Shaila Gatta | bikini e capelli al vento in piscina | incantevole

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Le vacanze disi dividono tra un tuffo al mare e uno scatto in. In Salento l’ex velina da il meglio di se: l’ultima foto è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

_DAGOSPIA_ : AMICI DI STRISCIA – DOPO L’ADDIO ALLE SBIADITE SHAILA GATTA E MIKAELA NEAZE SILVA, SECONDO 'NUOVO'… - infoitcultura : “Sei un capolavoro” Shaila Gatta, body e slip, fan impazziti. Una statua – FOTO -

La ballerinaè una visione celestiale in acqua, Venere esiste e lei quest'oggi ne è la prova: 'Una dea'. Nonostante sia nata sotto il focoso segno del Leone la carismatica ed energica ballerina...si gode l'estate e lo fa con degli outfit strepitosi che mandano in tilt i fan che la seguono, l'ultimo post in costume è divinoè la nota velina mora di ' Striscia la ...Le vacanze di Shaila Gatta si dividono tra un tuffo al mare e uno scatto in piscina. In Salento l'ex velina da il meglio di se: l'ultima foto è incantevole ...Shaila Gatta sta documentando le sue vacanze via social, e nella mattinata di oggi si è mostrata in un primo piano magnifico: "l'inganno" ...