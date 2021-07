Serie A, Salernitana ufficialmente iscritta al campionato 2021/2022: accettato il trust (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Salernitana è ufficialmente iscritta alla Serie A 2021/2022. Il Consiglio federale della Figc, considerato il parere positivo della Covisoc che ha ritenuto coerente la previsione finanziaria, ha votato favorevolmente per il rispetto delle condizioni del trust del club campano. Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, è stato l’unico ad astenersi. La Salernitana, dunque, può tirare un sospiro si sollievo: sarà ufficialmente una delle venti squadre del prossimo campionato di Serie ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) Laalla. Il Consiglio federale della Figc, considerato il parere positivo della Covisoc che ha ritenuto coerente la previsione finanziaria, ha votato favorevolmente per il rispetto delle condizioni deldel club campano. Il presidente della LegaB, Mauro Balata, è stato l’unico ad astenersi. La, dunque, può tirare un sospiro si sollievo: saràuna delle venti squadre del prossimodi...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CALCIO SALERNITANA ISCRITTA IN SERIE A Rispettate le condizioni poste dalla Figc dopo ok Covisoc #SkySport #SerieA #Salernitana - ZZiliani : PRO MEMORIA Cara @FIGC, caro #Gravina, sono le 19:30 e stanno scadendo i termini per l'iscrizione alla Serie A. La… - ZZiliani : Insisto. Per il bene del calcio italiano lasciare la #Salernitana in serie B (a 21 squadre) e emanare un provvedime… - sportface2016 : #SerieA, #Salernitana ufficialmente iscritta al campionato 2021/2022: accettato il trust - Marco_viscomi : Trust accettato e Salernitana in serie A: ancora una volta lo schifo è perpetrato. -