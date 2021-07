Serie A, Salernitana ammessa al campionato 2021/22 (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Salernitana giocherà in Serie A quest'anno. Adesso è ufficiale. Accettato il trust. Rispettate le condizioni poste dalla FIGC. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lagiocherà inA quest'anno. Adesso è ufficiale. Accettato il trust. Rispettate le condizioni poste dalla FIGC.

Advertising

PBPcalcio : Trust accettato: #Salernitana iscritta in Serie A. #Calcio #SerieA - SkyTG24 : Calcio, la Salernitana è ufficialmente in Serie A: c’è l’ok della Figc - DiMarzio : Via libera del Consiglio Federale: la #Salernitana è ufficialmente ammessa in #SerieA - Cobbrah1 : RT @Corriere: Salernitana iscritta alla serie A: la Figc accetta il nuovo trust di Lotito - Gianluc21212259 : RT @PBPcalcio: Trust accettato: #Salernitana iscritta in Serie A. #Calcio #SerieA -