Serie A | Lega conferma presentazione calendario il 14 luglio

La Lega di Serie A ha confermato per il 14 luglio il giorno in cui verrà presentato il calendario della stagione 2021/2022 del massimo campionato italiano. È quanto emerge dall'Assemblea tenutasi quest'oggi in collegamento video alla presenza delle 20 squadre aventi diritto. Per quanto riguarda gli altri punti dell'ordine del giorno, sono stati approvati l'invito a presentare offerte per le competizioni Primavera, i pacchetti non esclusivi per la Coppa Italia e la Supercoppa italiana per il territorio italiano e uno schema di fatturazione provvisorio dei proventi derivanti dalla ...

