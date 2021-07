Serie A, la Salernitana è ammessa: “Torniamo dopo 23 anni di assenza”. Il post social (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Salernitana è salva e giocherà la prossima stagione in Serie A. Il Consiglio federale di oggi ha deciso, dopo aver esaminato le relazioni dell’ufficio legale Figc e della Covisoc Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 luglio 2021) Laè salva e giocherà la prossima stagione inA. Il Consiglio federale di oggi ha deciso,aver esaminato le relazioni dell’ufficio legale Figc e della Covisoc

OfficialUSS1919 : ?? Il Consiglio Federale, preso atto del parere positivo della Covisoc, ha votato favorevolmente in merito al rispet… - DiMarzio : Via libera del Consiglio Federale: la #Salernitana è ufficialmente ammessa in #SerieA - SkyTG24 : Calcio, la Salernitana è ufficialmente in Serie A: c’è l’ok della Figc - PakiRispoli : RT @OfficialUSS1919: ?? Il Consiglio Federale, preso atto del parere positivo della Covisoc, ha votato favorevolmente in merito al rispetto… - glooit : Salernitana in Serie A dopo l’ok al trust: il piano del club tra mercato e futuro leggi su Gloo… -