Se William dice addio al «Never complain | never explain»

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Nel 2019, nella docu-intervista Harry & Meghan: An African Journey, Harry aveva ammesso per la prima volta che sì, con William c’era una spaccatura: «Siamo fratelli. Saremo sempre fratelli. Al momento, però, siamo sicuramente su percorsi diversi». All’indomani di quelle dichiarazioni, venne fuori la voce secondo cui William era preoccupato per la salute mentale del fratello. Una semplice coincidenza? Non secondo Omid Scobie. Come racconta il Daily Best, il giornalista amico dei Sussex, co-autore della biografia Finding freedom, nel nuovo documentario di Itv Harry and William: What Went Wrong (Harry e William: Cosa è andato storto), avrebbe accusato William di aver messo in giro quella voce «per ripicca». «Non è stata una coincidenza che poco dopo la messa in onda, forse addirittura il giorno dopo, siano state fatte trapelare da un dipendente di Kensington Palace indiscrezioni che dicevano che William era preoccupato per la salute mentale di suo fratello», sarebbero state le parole pronunciate da Scobie. In onda però è andata una versione di Harry and William: What Went Wrong che esclude il riferimento alla ripicca di William.