Scuola e vaccini Covid, Figliuolo: "Cercare insegnanti ancora da immunizzare" (Di mercoledì 7 luglio 2021) Andare a Cercare in maniera "ancor più proattiva" il personale scolastico, docente e non docente, che non ha per ora aderito "alla campagna vaccinale, coinvolgendo anche i medici competenti per sensibilizzare la comunità scolastica in maniera ancor più capillare". E' quanto chiede, a quanto apprende l'Adnkronos, il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Francesco Paolo Figliuolo in una lettera inviata alle Regioni e alle Province autonome, sottolineando che alcune hanno raggiunto risultati positivi attestandosi all'85%, mentre altre si trovano decisamente al disotto della media nazionale che è dell'80%. Il commissario sottolinea la necessità ...

