Scuola, caccia ai prof non vaccinati. Sindacato presidi: “Obbligo come per medici” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug – Ritorno a Scuola a settembre, prof non ancora vaccinati nel mirino: il Sindacato dei dirigenti scolastici chiede l’obbligatorietà, come per gli operatori sanitari. “Proporrei l’obbligatorietà per quegli insegnanti che non si sono ancora immunizzati, come per i medici. Se una persona costituisce un pericolo sociale deve essere allontanata. Stesso discorso vale per gli studenti: i vaccini salvano le vite, di tutti. Quindi bene all’immunizzazione per la fascia che va dai 12 ai 16 anni“. Così il presidente nazionale del Sindacato Dirigenti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma, 7 lug – Ritorno aa settembre,non ancoranel mirino: ildei dirigenti scolastici chiede l’obbligatorietà,per gli operatori sanitari. “Proporrei l’obbligatorietà per quegli insegnanti che non si sono ancora immunizzati,per i. Se una persona costituisce un pericolo sociale deve essere allontanata. Stesso discorso vale per gli studenti: i vaccini salvano le vite, di tutti. Quindi bene all’immunizzazione per la fascia che va dai 12 ai 16 anni“. Così il presidente nazionale delDirigenti ...

Advertising

fattoquotidiano : Scuola, caccia al personale non vaccinato: 227mila persone tra docenti e collaboratori non hanno ancora fatto l’ini… - SoniaLaVera : RT @IlPrimatoN: Figliuolo: 'Prof ancora non vaccinati vanno convinti, corsie preferenziali negli hub' - StefaniSer : RT @conservatore_il: Stampa: “Vaccini a tutti i prof”. Messaggero: “Troppi professori no-vax”. Tempo: “Caccia ai docenti non vaccinati”. F… - IlPrimatoN : Figliuolo: 'Prof ancora non vaccinati vanno convinti, corsie preferenziali negli hub' - atimo13 : RT @conservatore_il: Stampa: “Vaccini a tutti i prof”. Messaggero: “Troppi professori no-vax”. Tempo: “Caccia ai docenti non vaccinati”. F… -