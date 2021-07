Scoperta una serra di marijuana nel Casertano: 26enne arrestato (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTeano – Nei giorni scorsi, i finanzieri della Tenenza di Sessa Aurunca, hanno individuato e sottoposto a sequestro 10 piante di cannabis, all’interno di un terreno situato in contrada San Giuliano del comune di Teano. Le piante, delle dimensioni di circa 2 metri, erano pronte per essere raccolte e messe in lavorazione per la produzione di marijuana quantificabile nell’ordine dei 12 kg, per un valore sul mercato dello spaccio illegale pari a oltre 100mila euro. arrestato in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTeano – Nei giorni scorsi, i finanzieri della Tenenza di Sessa Aurunca, hanno individuato e sottoposto a sequestro 10 piante di cannabis, all’interno di un terreno situato in contrada San Giuliano del comune di Teano. Le piante, delle dimensioni di circa 2 metri, erano pronte per essere raccolte e messe in lavorazione per la produzione diquantificabile nell’ordine dei 12 kg, per un valore sul mercato dello spaccio illegale pari a oltre 100mila euro.in flagranza di reato e posto agli arresti domiciliari dal gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica di ...

