Sciopero treni Trenord domenica 11 luglio | a rischio anche Malpensa Express Gli orari

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Milano -di possibili disagi per i lombardi. Unoindetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di, per l'intera giornata di11, potrà provocare la ...

... per l'intera giornata di domenica 11 luglio , potrà provocare la cancellazione di un numero elevato diregionali, suburbani e il collegamento Malpensa Express . Lopartirà alle 3 di ......programmare viaggi Unoindetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord, per l'intera giornata di domenica 11 luglio, potrà provocare la cancellazione di un numero elevato di...E' stato indetto uno sciopero dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord per l’intera giornata di domenica 11 luglio, che potrà provocare la cancellazione di un numero elevato di treni ...Essendo una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia. La mobilotazione potrà provocare la cancellazione di un numero elevato di treni regionali, suburbani e il collegamento Malpens ...