Schmeichel: “It’s coming home? Ma gli inglesi quando mai hanno vinto gli Europei” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Kasper Schmeichel ha lanciato una frecciatina all’Inghilterra a poche ore dalla sfida della semifinale di Euro 2020 tra Danimarca e appunto la Nazionale dei tre leoni. Il portiere del Leicester, figlio d’arte, interrogato sul famoso tormentone lanciato in Inghilterra “It’s coming home”, ha risposto: “It’s coming home? Impedire che la Coppa torni a casa? Ma quando mai l’Inghilterra ha vinto un Europeo? Nel ’66 era il Mondiale, non l’Europeo!”. La Danimarca invece, nel 1992, guidata proprio Schmeichel serio, sbalordì tutti ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021) Kasperha lanciato una frecciatina all’Inghilterra a poche ore dalla sfida della semifinale di Euro 2020 tra Danimarca e appunto la Nazionale dei tre leoni. Il portiere del Leicester, figlio d’arte, interrogato sul famoso tormentone lanciato in Inghilterra “”, ha risposto: “? Impedire che la Coppa torni a casa? Mamai l’Inghilterra haun Europeo? Nel ’66 era il Mondiale, non l’Europeo!”. La Danimarca invece, nel 1992, guidata proprioserio, sbalordì tutti ...

