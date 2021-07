Scherma | il presidente federale Azzi | “C’è emozione e determinazione | vogliamo Olimpiade da protagonisti”

(Di mercoledì 7 luglio 2021) “C’è, c’è consapevolezza e c’è. Siamo pronti ad affrontare un’che sarà sicuramente diversa dalle altre, ma chevivere dapartendo dalla certezza che anche nei momenti più difficili, con lo stop dell’attività agonistica internazionale a causa dell’emergenza sanitaria, le nostre squadre hanno fatto un grande lavoro, per arrivare al meglio all’appuntamento. E non vediamo l’ora di cominciare”. Con queste parole Paolodella Federazione Italiana, in occasione della presentazione ...

Advertising

sportface2016 : #Scherma, le parole del presidente Azzi e dei tre ct nella conferenza di presentazione della spedizione Azzurra per… - usatoscherma : RT @GianniGolini: 100 Anni ? Storia dello Sport Italiano ? Renzo Nostini Presidente Onorario Coni Medaglia D'oro Al Valore Atletico Stella… - GianniGolini : 100 Anni ? Storia dello Sport Italiano ? Renzo Nostini Presidente Onorario Coni Medaglia D'oro Al Valore Atletico S… -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma presidente

Sportface.it

...l'Italia ddinel Sud del Giappone per un ultimo periodo di allenamento (il 9 la partenza della Nazionale di sciabola). "Saranno Giochi molto particolari - dice Paolo Azzi, ,della ...... in una lettera indirizzata aldel Coni, Giovanni Malagò, e ai componenti del Consiglio ...orgoglio non solo per noi sportivi ma per tutto il Paese - ha aggiunto la leggenda della...Sarà la prima volta per l’Italia con tutte le sei armi alle Olimpiadi: come sottolineato dal presidente federale, “il tricolore sarà infatti rappresentato nella totalità delle gare individuali e a ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.