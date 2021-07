Scarlett Johansson mamma bis | l’attrice incinta del terzo marito Colin Jost

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Nuova cicogna in arrivo per: decisamente è il periodo d’oro delamericana, che oltre a essere protagonista sul grande schermo e Disney+ con Black Widow, il nuovo film degli Avengers in sala dal 7 luglio, sarebbe anche in dolce attesa per la seconda volta. Lei non ha confermato nulla (laè molto discreta sulla sua vita privata e non è sui social network), ma Page Six cita diversi fonti che avrebbero confermato la gravidanza. Trattasi del primo figlio dal neo, autore del Saturday Night Live....

è incinta: in arrivo il secondo figlio ( il primo dal marito Colin Jost ). La notizia di gossip è stata riportata in esclusiva da Page Six. Non è stata ancora confermata dalla ...Leggi anche >incinta La fonte ha rivelato al giornale che la gravidanza è avanzata e che 'i futuri genitori sono emozionatissimi'. La coppia non ha ancora commentato le ...D'altronde Scarlett non ha mai nascosto il suo pensiero sulle relazioni d'amore: «Credo che l'idea del matrimonio sia molto romantica. Come rivela Page Six, l'attrice trentaseienne aspetta il primo fi ...