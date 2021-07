Scarlett Johansson è incinta: in arrivo il secondo figlio della star di Black Widow (Di mercoledì 7 luglio 2021) secondo un'indiscrezione, Scarlett Johansson sarebbe incinta: la star di Black Widow, sposata con Colin Jost, sarà mamma per la seconda volta. Scarlett Johansson è incinta? secondo un'indiscrezione sì, la star di Black Widow sarebbe in dolce attesa del suo secondo figlio, il primo con il marito Colin Jost. A riportarlo è Page Six, che cita diverse fonti che avrebbero rivelato la notizia "Il bambino dovrebbe arrivare presto, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 luglio 2021)un'indiscrezione,sarebbe: ladi, sposata con Colin Jost, sarà mamma per la seconda volta.un'indiscrezione sì, ladisarebbe in dolce attesa del suo, il primo con il marito Colin Jost. A riportarlo è Page Six, che cita diverse fonti che avrebbero rivelato la notizia "Il bambino dovrebbe arrivare presto, ...

