Scarlett Johansson è incinta: in arrivo il secondo figlio (Di mercoledì 7 luglio 2021) Già mamma di una bambina avuta dal secondo marito Roman Duriac, aspetta un bebè con il marito Colin Jost, che «nascerà a breve». Dallo scorso giugno girava la notizia della gravidanza. La conferma arriva da “Page Six” Leggi su lastampa (Di mercoledì 7 luglio 2021) Già mamma di una bambina avuta dalmarito Roman Duriac, aspetta un bebè con il marito Colin Jost, che «nascerà a breve». Dallo scorso giugno girava la notizia della gravidanza. La conferma arriva da “Page Six”

