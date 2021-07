Scarlett Johansson | al cinema con Black Widow e festeggia la seconda gravidanza

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Oggi 7 luglioha una doppia ragione per gioire. L’attrice statunitense, pluri-candidata al Premio Oscar, è infatti incinta del secondo figlio. La notizia è stata ufficializzata qualche ora fa, a ridosso dell’atteso debutto di. Il progetto, targato Marvel, la vede rivestire di nuovo i panni di Natasha Romanoff, alias la Vedova Nera. Si tratta del primo progetto interamente incentrato sulla supereroina nonché ventiquattresimo, in ordine di uscita, appartenente al Marveltic Universe. Dopo essere stata posticipato diverse volte, oggi è finalmente approdato sul grande ...

