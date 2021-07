Savio e Bellini trovano lo sponsor per 4 anni! Nasce la Drone Hopper: “Puntiamo al World Tour” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gianni Savio ha trovato un nuovo grosso sponsor per la sua squadra di ciclismo, che dunque cambierà nome a partire dalla prossima stagione. È stato infatti raggiunto l’accordo con la Drone Hopper, che darà quindi il nome alla formazione Professional seguita da Savio e da Marco Bellini. Si tratta di un accordo quadriennale che permetterà a questa compagine di vivere con tranquillità la propria vita agonistica e che permetterà di crescere in maniera importante fino al 2025. Stiamo parlando di una start-up spagnola che lavora nel campo dell’innovazione aeronautica, ha sede a Leganes (vicino a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Gianniha trovato un nuovo grossoper la sua squadra di ciclismo, che dunque cambierà nome a partire dalla prossima stagione. È stato infatti raggiunto l’accordo con la, che darà quindi il nome alla formazione Professional seguita dae da Marco. Si tratta di un accordo quadriennale che permetterà a questa compagine di vivere con tranquillità la propria vita agonistica e che permetterà di crescere in maniera importante fino al 2025. Stiamo parlando di una start-up spagnola che lavora nel campo dell’innovazione aeronautica, ha sede a Leganes (vicino a ...

