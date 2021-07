Satispay, come funziona il nuovo cashback privato: 150 euro per chi si iscrive entro luglio 2021 (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il cashback di Stato si ferma, ma il settore privato sembra voler cogliere il potenziale positivo dell’iniziativa. La spinta all’utilizzo del denaro elettronico è stata accolta con favore da diverse aziende che operano nel settore dei pagamenti digitali. Nonostante lo stop deciso dal governo rispetto al concorso pubblico, ecco quindi che alcuni cittadini potranno fare riferimento al settore privato per continuare a beneficiare del cashback. D’altra parte, i programmi di rimborso decisi dalle singole aziende sono numerosi. Una delle aziende di riferimento per questo genere di iniziative è Satispay. La ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ildi Stato si ferma, ma il settoresembra voler cogliere il potenziale positivo dell’iniziativa. La spinta all’utilizzo del denaro elettronico è stata accolta con favore da diverse aziende che operano nel settore dei pagamenti digitali. Nonostante lo stop deciso dal governo rispetto al concorso pubblico, ecco quindi che alcuni cittadini potranno fare riferimento al settoreper continuare a beneficiare del. D’altra parte, i programmi di rimborso decisi dalle singole aziende sono numerosi. Una delle aziende di riferimento per questo genere di iniziative è. La ...

albejordan : @quinta una domanda: cosa ne pensa (e sarebbe bello un suo articolo sul tema) dei nuovi sistemi di pagamento come h… - schifoschifo : @radionowher guarda che il cashback di stato è sospeso. Satispay sta finanziando il cashback. con i suoi soldi Sati… - Simonavecchies : RT @L_Economia: Il ‘cashback’ non sparirà del tutto - L_Economia : Il ‘cashback’ non sparirà del tutto - ElenaPaganelli : @satispay non trovo più @VodafoneIT tra i gestori da poter ricaricare tramite app #satispay Come mai? -