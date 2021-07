Sarri - Juve, amici mai.'Un matrimonio mal riuscito. E ha ancora troppo livore' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Abbiamo chiesto a tre tifosi vip di commentarle per la Gazzetta. CHRISTILLIN "Squadra e tifosi non lo amavano. Vuole la polemica" "Ognuno raccoglie quello che ha seminato: Maurizio Sarri non aveva ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Abbiamo chiesto a tre tifosi vip di commentarle per la Gazzetta. CHRISTILLIN "Squadra e tifosi non lo amavano. Vuole la polemica" "Ognuno raccoglie quello che ha seminato: Maurizionon aveva ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Bella intervista. Ma troppo comodo parlare dopo aver preso tutti i soldi fino all'ultimo centesimo. #Sarri ?????? - Glongari : #Sarri sulla #Juve: “A ottobre feci una riunione con lo staff chiedendo se proseguire per la nostra strada, rischia… - tvdellosport : ?? LIVE NOW ?? Esclusiva #Sarri a #Sportitalia: 'Il mio scudetto alla #Juve sottovalutato. Quest'anno festeggiato u… - deatoffees : @LazialiV #zeman non ha mai allenato top club come #Juve o #cfc almeno il beneficio del dubbio lo darei, mentre… - infoitsport : Sarri Lazio: fissata la conferenza di presentazione dell'ex Juve -