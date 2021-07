Sardegna: ragazza, 'durante lo stupro di gruppo ridevano, sentivo le loro mani ovunque' (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempio Pausania, 7 lug. (Adnkronos) - "Appena ho appoggiato la borsa a terra la situazione è degenerata: hanno iniziato ad allungare le mani. Volevamo fare il bagno, ne avevo parlato con 'Giulia' (nome di fantasia ndr), entrambe volevamo tuffarci. Siccome non avevo il reggiseno non avrei voluto togliermi la tutina. Non mi sarei spogliata davanti a loro. Ma loro hanno iniziato ad abbassare la zip, sentivo mani ovunque". Inizia così il racconto dell'orrore di 'Marta', il nome è di fantasia per salvaguardare la sua identità, una delle due ragazze che hanno denunciato uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempio Pausania, 7 lug. (Adnkronos) - "Appena ho appoggiato la borsa a terra la situazione è degenerata: hanno iniziato ad allungare le. Volevamo fare il bagno, ne avevo parlato con 'Giulia' (nome di fantasia ndr), entrambe volevamo tuffarci. Siccome non avevo il reggiseno non avrei voluto togliermi la tutina. Non mi sarei spogliata davanti a. Mahanno iniziato ad abbassare la zip,". Inizia così il racconto dell'orrore di 'Marta', il nome è di fantasia per salvaguardare la sua identità, una delle due ragazze che hanno denunciato uno ...

