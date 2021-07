Sardegna: ragazza, 'durante lo stupro di gruppo ridevano, sentivo le loro mani ovunque' (2) (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) - Le violenze di gruppo sarebbero durate circa un'ora. Poi le due giovani, ancora nude, sono scappate e hanno raggiunto la strada dove un gruppo di ragazzi, che erano lì, le hanno aiutate a recuperare i loro oggetti e i vestiti in spiaggia. "Se gli aggressori non fossero stati in gruppo", la ragazza ha raccontato agli inquirenti, sarebbe riuscita "a reagire e a difendersi". "E' stato soprattutto il numero del gruppo" a farle sentire di non avere "vie d'uscita" e farla "prendere dal panico". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) - Le violenze disarebbero durate circa un'ora. Poi le due giovani, ancora nude, sono scappate e hanno raggiunto la strada dove undi ragazzi, che erano lì, le hanno aiutate a recuperare ioggetti e i vestiti in spiaggia. "Se gli aggressori non fossero stati in", laha raccontato agli inquirenti, sarebbe riuscita "a reagire e a difendersi". "E' stato soprattutto il numero del" a farle sentire di non avere "vie d'uscita" e farla "prendere dal panico".

Advertising

_dram4queen : @4lezia Perché lo devo guardare con una ragazza che scende in Sardegna il 19 ?? - rinoprati : @sardegna_di Sei una ragazza fortunata - sara_lu : @valentina_mulas Oh mio Dio!!! Una ragazza che conosco era stata assunta come baby sitter (2014 o 2015) di una fami… - UnioneSarda : #Sardegna - Prima lo scontro, poi l’auto finisce contro una vetrina: muore una ragazza a #Carbonia - commentisututto : RT @stillmirrorvs: ???????? (sardegna) una ragazza che conosco ha trovato un gattino, ma non può tenerlo perchè allergica. conoscete qualcu… -