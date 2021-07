Sardegna: ‘noi stuprate in caso fotocopia di Grillo jr’, ma la stessa Procura vuole archiviare (2) (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) – Anche la figlia è molto arrabbiata: “Io prendo ancora ansiolitici, soffro di depressione, non dormo. Ho gli incubi. E loro rischiano l’archiviazione. Perché? Io non ci sto, vado avanti finché non avrò giustizia”. Ecco perché le due ragazze hanno presentato opposizione alla richiesta di archiviazione. L’udienza davanti al gup, diverso da quello del caso Grillo, si terrà il prossimo 14 settembre, dopo un rinvio dovuto a un difetto di notifiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) – Anche la figlia è molto arrabbiata: “Io prendo ancora ansiolitici, soffro di depressione, non dormo. Ho gli incubi. E loro rischiano l’archiviazione. Perché? Io non ci sto, vado avanti finché non avrò giustizia”. Ecco perché le due ragazze hanno presentato opposizione alla richiesta di archiviazione. L’udienza davanti al gup, diverso da quello del, si terrà il prossimo 14 settembre, dopo un rinvio dovuto a un difetto di notifiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

