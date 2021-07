Sardegna: madre Giulia, 'gran casino su Grillo ma per stupro mia figlia non chiedono processo' (3) (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) - Poi ribadisce: "La nostra rabbia è questa: è un caso analogo a quello del figlio di Grillo. Eppure per noi è stata chiesta l'archiviazione". Anche se secondo la Procura "non sono emersi elementi obiettivi - come si legge nella richiesta di archiviazione a firma del Procuratore Gregorio Capasso e della pm Ilaria Corbelli - idonei all'incolpazione dei responsabili e nemmeno sufficienti a dimostrare la consumazione del reato in trattazione". Insomma, per la Procura di Tempio Pausania, la stessa che indaga su Grillo Junior, "l'attività di indagine compiuta non solo non ha consentito di acquisire elementi di prova sufficienti per ritenere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) - Poi ribadisce: "La nostra rabbia è questa: è un caso analogo a quello del figlio di. Eppure per noi è stata chiesta l'archiviazione". Anche se secondo la Procura "non sono emersi elementi obiettivi - come si legge nella richiesta di archiviazione a firma del Procuratore Gregorio Capasso e della pm Ilaria Corbelli - idonei all'incolpazione dei responsabili e nemmeno sufficienti a dimostrare la consumazione del reato in trattazione". Insomma, per la Procura di Tempio Pausania, la stessa che indaga suJunior, "l'attività di indagine compiuta non solo non ha consentito di acquisire elementi di prova sufficienti per ritenere ...

Advertising

TV7Benevento : Sardegna: madre Giulia, 'gran casino su Grillo ma per stupro mia figlia non chiedono processo' (3)... - TV7Benevento : Sardegna: madre Giulia, 'gran casino su Grillo ma per stupro mia figlia non chiedono processo' (2)... - NunquamDeorsum : Come dice il detto “la mela non cade lontano dall'albero” o come diciamo in Sardegna “Trunch'e figu, hast'e figu”..… - vivere_sardegna : Femminicidio Alghero: la madre,me l'ha rovinata e poi uccisa - rollingmodell : Lei 40 anni due anni buttati con sto verme vivendo con la madre di lui e pure umiliata nella tv nazionale davanti a… -