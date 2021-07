Sardegna: madre Giulia, ‘gran casino su Grillo ma per stupro mia figlia non chiedono processo’ (3) (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) – Poi ribadisce: “La nostra rabbia è questa: è un caso analogo a quello del figlio di Grillo. Eppure per noi è stata chiesta l’archiviazione”. Anche se secondo la Procura “non sono emersi elementi obiettivi – come si legge nella richiesta di archiviazione a firma del Procuratore Gregorio Capasso e della pm Ilaria Corbelli – idonei all’incolpazione dei responsabili e nemmeno sufficienti a dimostrare la consumazione del reato in trattazione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) – Poi ribadisce: “La nostra rabbia è questa: è un caso analogo a quello del figlio di. Eppure per noi è stata chiesta l’archiviazione”. Anche se secondo la Procura “non sono emersi elementi obiettivi – come si legge nella richiesta di archiviazione a firma del Procuratore Gregorio Capasso e della pm Ilaria Corbelli – idonei all’incolpazione dei responsabili e nemmeno sufficienti a dimostrare la consumazione del reato in trattazione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Sardegna: madre Giulia, 'gran casino su Grillo ma per stupro mia figlia non chiedono processo' (3)... - TV7Benevento : Sardegna: madre Giulia, 'gran casino su Grillo ma per stupro mia figlia non chiedono processo' (2)... - NunquamDeorsum : Come dice il detto “la mela non cade lontano dall'albero” o come diciamo in Sardegna “Trunch'e figu, hast'e figu”..… - vivere_sardegna : Femminicidio Alghero: la madre,me l'ha rovinata e poi uccisa - rollingmodell : Lei 40 anni due anni buttati con sto verme vivendo con la madre di lui e pure umiliata nella tv nazionale davanti a… -