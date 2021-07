Sardegna: madre Giulia, ‘gran casino su Grillo ma per stupro mia figlia non chiedono processo’ (2) (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) – “Oggi dico che hanno sbagliato a fare la denuncia a Budoni e non a Roma – dice ancora la donna – lei si è presentata meno di 24 dopo lo stupro. Oggi mi dispiace non averla fatta tornare”. E racconta: “Una notte è finita in ospedale perché mia figlia si era ricordata tutto e si è lesionata. E quando ho detto al pm: ‘Guardi che mia figlia è stata ricoverata’ si è limitata a dire: ‘Ah mi spiace’. Questo è accaduto l’anno scorso”. E mostra i due referti medici che parlano dello stato psichico della ragazza. “E’ in cura dallo psichiatra. Ci sono giornate che sta barricata in casa. O che si fa nove docce, una di seguito all’altra”. ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) – “Oggi dico che hanno sbagliato a fare la denuncia a Budoni e non a Roma – dice ancora la donna – lei si è presentata meno di 24 dopo lo. Oggi mi dispiace non averla fatta tornare”. E racconta: “Una notte è finita in ospedale perché miasi era ricordata tutto e si è lesionata. E quando ho detto al pm: ‘Guardi che miaè stata ricoverata’ si è limitata a dire: ‘Ah mi spiace’. Questo è accaduto l’anno scorso”. E mostra i due referti medici che parlano dello stato psichico della ragazza. “E’ in cura dallo psichiatra. Ci sono giornate che sta barricata in casa. O che si fa nove docce, una di seguito all’altra”. ...

