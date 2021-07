Sardegna: legale ragazza, ‘lesioni per stupro evidenti, censurabile richiesta archiviazione pm’ (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempio Pausania, 7 lug. (Adnkronos) – ‘”A mio avviso, la conclusione del pm, che ha chiesto l’archiviazione per i quattro indagati, è davvero censurabile”. L’avvocato Giovanna Porcu del Foro di Tempio Pausania è il legale di ‘Giulia’, il nome è di fantasia, la ragazza di 22 anni che ha denunciato di essere stata stuprata insieme ad un’amica, nel luglio del 2019, da quattro ragazzi su una spiaggia della Costa Smeralda. Una storia che, secondo la stessa vittima e sua madre, sembra una “fotocopia della vicenda che coinvolge Ciro Grillo e i suoi amici”. Ma nella vicenda del figlio del garante del M5S la stessa Procura ha ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tempio Pausania, 7 lug. (Adnkronos) – ‘”A mio avviso, la conclusione del pm, che ha chiesto l’per i quattro indagati, è davvero”. L’avvocato Giovanna Porcu del Foro di Tempio Pausania è ildi ‘Giulia’, il nome è di fantasia, ladi 22 anni che ha denunciato di essere stata stuprata insieme ad un’amica, nel luglio del 2019, da quattro ragazzi su una spiaggia della Costa Smeralda. Una storia che, secondo la stessa vittima e sua madre, sembra una “fotocopia della vicenda che coinvolge Ciro Grillo e i suoi amici”. Ma nella vicenda del figlio del garante del M5S la stessa Procura ha ...

