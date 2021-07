Sardegna | legale ragazza | ' lesioni per stupro evidenti | censurabile richiesta archiviazione pm' 2

(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) - Per ladella presunta vittima "il pm ha errato la valutazione sul consenso, sulle loro condizioni psicofisiche e anche di lucidità oltre che sulle condizioni di inferiorità numerica delle due ragazze, non ha tenuto nella giusta considerazione la documentazione medica delle ragazze nonché le dichiarazioni rese dalle parti durante le sommarie informazione”. La vittima, ritiene che ci sia "una errata valutazione del video dei ragazzi del pedalò, 30 secondi di video per ritenere che ci fosse il consenso". "Le ragazze erano terrorizzate, avevano paura di morire annegate perché più volte i ragazzi hanno messo loro la testa sotto acqua", dice ancora ...

Tempio Pausania, 7 lug. (Adnkronos) – '"A mio avviso, la conclusione del pm, che ha chiesto l'archiviazione per i quattro indagati, è davvero censurabile". L'avvocato Giovanna Porcu del Foro di Tempio ...Termpoio Pausania, 7 lug.(Adnkronos) - "Come ti sei sentita mentre ti spogliavano?", "In questo momento la rabbia ce l'hai più verso di loro o verso di te?", e ancora: "Come mai hai tolto la tutina in ..."