Sardegna: legale ragazza, ‘lesioni per stupro evidenti, censurabile richiesta archiviazione pm’ (2) (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) – Per la legale della presunta vittima “il pm ha errato la valutazione sul consenso, sulle loro condizioni psicofisiche e anche di lucidità oltre che sulle condizioni di inferiorità numerica delle due ragazze, non ha tenuto nella giusta considerazione la documentazione medica delle ragazze nonché le dichiarazioni rese dalle parti durante le sommarie informazione”. La vittima, ritiene che ci sia “una errata valutazione del video dei ragazzi del pedalò, 30 secondi di video per ritenere che ci fosse il consenso”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Adnkronos) – Per ladella presunta vittima “il pm ha errato la valutazione sul consenso, sulle loro condizioni psicofisiche e anche di lucidità oltre che sulle condizioni di inferiorità numerica delle due ragazze, non ha tenuto nella giusta considerazione la documentazione medica delle ragazze nonché le dichiarazioni rese dalle parti durante le sommarie informazione”. La vittima, ritiene che ci sia “una errata valutazione del video dei ragazzi del pedalò, 30 secondi di video per ritenere che ci fosse il consenso”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

