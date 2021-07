Sardegna: la pm alla ragazza ‘come ti sei sentita mentre ti spogliavano?’ (Di mercoledì 7 luglio 2021) Termpoio Pausania, 7 lug.(Adnkronos) – “Come ti sei sentita mentre ti spogliavano?”, “In questo momento la rabbia ce l’hai più verso di loro o verso di te?”, e ancora: “Come mai hai tolto la tutina invece di correre con la tutina a metà?”. Sono soltanto alcune delle domande rivolte dalla pm di Tempio Pausania a una delle due ragazze che hanno denunciato di essere state stuprate da quattro giovani campani, nella notte tra l’8 e il 9 luglio 2019, su una spiaggia in Costa Smeralda, una settimana prima della violenza di gruppo denunciata da una ragazza italo-norvegese nei confronti del figlio di Beppe Grillo e di altri tre ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 luglio 2021) Termpoio Pausania, 7 lug.(Adnkronos) – “Come ti seiti spogliavano?”, “In questo momento la rabbia ce l’hai più verso di loro o verso di te?”, e ancora: “Come mai hai tolto la tutina invece di correre con la tutina a metà?”. Sono soltanto alcune delle domande rivolte dpm di Tempio Pausania a una delle due ragazze che hanno denunciato di essere state stuprate da quattro giovani campani, nella notte tra l’8 e il 9 luglio 2019, su una spiaggia in Costa Smeralda, una settimana prima della violenza di gruppo denunciata da unaitalo-norvegese nei confronti del figlio di Beppe Grillo e di altri tre ...

