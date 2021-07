Sardegna, denuncia uno stupro di gruppo otto giorni prima del caso Grillo jr. Ma la procura chiede l’archiviazione: «Non credo nella giustizia» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Due anni fa, la notte tra l’8 e il 9 luglio del 2019, due ragazze sarebbero state violentate da un gruppo di ragazzi. Una delle due, Giulia – il nome è di fantasia -, studentessa di 22 anni, ha denunciato le violenze sessuali di gruppo subite insieme all’amica, su una spiaggia di Baja Sardinia, in Costa Smeralda. Il fatto è avvenuto esattamente otto giorni prima del presunto stupro di gruppo denunciato dalla ragazza italo-norvegese a carico di Ciro Grillo e dei suoi tre amici. Ma se per quest’ultimi la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 luglio 2021) Due anni fa, la notte tra l’8 e il 9 luglio del 2019, due ragazze sarebbero state violentate da undi ragazzi. Una delle due, Giulia – il nome è di fantasia -, studentessa di 22 anni, hato le violenze sessuali disubite insieme all’amica, su una spiaggia di Baja Sardinia, in Costa Smeralda. Il fatto è avvenuto esattamentedel presuntodito dalla ragazza italo-norvegese a carico di Ciroe dei suoi tre amici. Ma se per quest’ultimi la ...

