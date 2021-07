Santa Maria Capua Vetere, i nuovi video della «mattanza» (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’«ignobile mattanza» descritta da diversi video. A confermare i pestaggi degli agenti del carcere di Santa Maria Capua Vetere del 6 aprile 2020 sono i filmati delle telecamere di sorveglianza. Venti contro uno nel corridoio delle celle, tre contro uno nel vano scala: i nuovi video pubblicati da Repubblica dimostrano che si è trattato di un vero e proprio raid punitivo. Il giorno prima, nel carcere, c’era stata una protesta perché mancavano le mascherine e per paura che tra i detenuti ci fosse un positivo al Covid. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 luglio 2021) L’«ignobile mattanza» descritta da diversi video. A confermare i pestaggi degli agenti del carcere di Santa Maria Capua Vetere del 6 aprile 2020 sono i filmati delle telecamere di sorveglianza. Venti contro uno nel corridoio delle celle, tre contro uno nel vano scala: i nuovi video pubblicati da Repubblica dimostrano che si è trattato di un vero e proprio raid punitivo. Il giorno prima, nel carcere, c’era stata una protesta perché mancavano le mascherine e per paura che tra i detenuti ci fosse un positivo al Covid.

