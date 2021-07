Sanremo 2022, Amadeus verso il sì (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il conduttore potrebbe essere ancora al timone della kermesse canora nel 2022 Amadeus sì, Amadeus no. Il dubbio attanaglia da mesi i vertici Rai. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo, alla guida del concorso canoro dal 2019 ha spiegato più volte di non aver intenzione di continuare. Da mesi però, si susseguono voci che direbbero l’opposto. Lo stesso conduttore, Rai, in realtà non ha mai chiuso del tutto la porta al programma e ora l’ipotesi torna a essere concreta. A rilanciare l’idea è Dagospia: “L’ipotesi Amadeus Ter continua a rafforzarsi con il passare dei giorni. A Viale Mazzini sono molti a ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il conduttore potrebbe essere ancora al timone della kermesse canora nelsì,no. Il dubbio attanaglia da mesi i vertici Rai. Il conduttore e direttore artistico di, alla guida del concorso canoro dal 2019 ha spiegato più volte di non aver intenzione di continuare. Da mesi però, si susseguono voci che direbbero l’opposto. Lo stesso conduttore, Rai, in realtà non ha mai chiuso del tutto la porta al programma e ora l’ipotesi torna a essere concreta. A rilanciare l’idea è Dagospia: “L’ipotesiTer continua a rafforzarsi con il passare dei giorni. A Viale Mazzini sono molti a ...

Advertising

361_magazine : #Sanremo2022: in lizza sempre #Amadeus - enrick81 : @AgoCannella @famigliasimpson @CIAfra73 @napoliforever89 @Tvottiano @OltreTv @misterf_tweets @BALDINIPAOLA… - GiusCandela : RT @_DAGOSPIA_: A LUME DI CANDELA - AMADEUS PIU' VICINO ALLA CONDUZIONE DI SANREMO 2022 - FabioTraversa : RT @GiusCandela: GRANDE FRATELLO VIP: IL NO DELLA ORLANDO AGITA ADIANA VOLPE LADY BONOLIS VA IN TV MA IL CONTRATTO NON È CURATO (DAL SUO SO… - e_ma_nue_le : Sanremo 2022, Annaleesa si presenta con un brano coscritto da Dula Peep, vince con il 99% del televoto, rappresenta… -