Sangiovanni, la nuova star del pop in concerto a Palmanova per Estate di Stelle (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sangiovanni, 18 anni, è la nuova popstar della musica italiana. Messosi in luce durante l'edizione 2021 del popolarissimo talent Amici di Maria De Filippi, classificandosi secondo, ma primissimo in termini di popolarità, l'artista annuncia il suo primo vero tour estivo, una serie di concerti che toccheranno alcune prestigiose venue fra festival, arene e piazze italiane. Sangiovanni sarà protagonista sul palco della città patrimonio dell'Umanità Unesco di Palmanova il prossimo giovedì 26 agosto, con inizio alle 21.30.

