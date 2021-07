Salvatore Ferragamo | a Inter Parfum licenza esclusiva per profumi

(Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) –s, produttore e distributore die cosmetici di alta qualità, hanno definito e concordato i termini dell’operazione per il trasferimento del business e la concessione di unaa livello mondiale per la produzione e distribuzione deia marchio. L’accordo diventerà efficace nel mese di ottobre 2021 e avrà una durata iniziale di 10 anni. Al fine di garantire il massimo coordinamento con il branded i suoi valori fondanti, ...

