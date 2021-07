Salernitana iscritta in serie A: ammesso il trust di Lotito (Di mercoledì 7 luglio 2021) Lotito ce l’ha fatta. Anche stavolta. Dopo giorni di discussioni, trattative e montagne di documenti prodotti nel trust rivisto per la gestione della Salernitana nei prossimi sei mesi, in attesa della cessione del club, il patron della Lazio è riuscito a convincere la federcalcio: dunque, la Salernitana è ufficialmente iscritta alla serie A che partirà tra qualche settimana. Il consiglio federale della Figc di ieri ha accettato la nuova soluzione prospettata da Lotito, che secondo il regolamento non può essere … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 7 luglio 2021)ce l’ha fatta. Anche stavolta. Dopo giorni di discussioni, trattative e montagne di documenti prodotti nelrivisto per la gestione dellanei prossimi sei mesi, in attesa della cessione del club, il patron della Lazio è riuscito a convincere la federcalcio: dunque, laè ufficialmenteallaA che partirà tra qualche settimana. Il consiglio federale della Figc di ieri ha accettato la nuova soluzione prospettata da, che secondo il regolamento non può essere … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

