Salernitana in Serie A, il sindaco: «Vittoria dello sport. Il campo unico giudice»

Vincenzo Napoli, sindaco di Salerno, ha commentato l'iscrizione della Salernitana alla prossima stagione di Serie A.

«La Salernitana è stata iscritta al campionato di Serie A. L'odierna decisione è quella per la quale ci siamo impegnati a tutti i livelli istituzionali nelle ultime settimane: rispettare il verdetto del terreno di gioco. È una Vittoria dello sport».

