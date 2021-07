Salernitana in Serie A, Gravina: “Benevento ha mandato diffida con richiesta di accesso agli atti” (Di mercoledì 7 luglio 2021) “I fatti dicono che ieri il Benevento ha mandato una diffida con richiesta di accesso agli atti, la quale non sara’ ovviamente negata in piena trasparenza”. Ad annunciarlo è Gabriele Gravina, presidente della Figc, commentando il via libera dato al trust “Salernitana 2021” nel consiglio federale odierno. “Noi abbiamo seguito una logica e un criterio che ha messo al primo posto il valore sportivo di una realtà nel rispetto delle norme – ha aggiunto il presidente federale – Il Benevento ha tutto il diritto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 luglio 2021) “I fdicono che ieri ilhaunacondi, la quale non sara’ ovviamente negata in piena trasparenza”. Ad annunciarlo è Gabriele, presidente della Figc, commentando il via libera dato al trust “2021” nel consiglio federale odierno. “Noi abbiamo seguito una logica e un criterio che ha messo al primo posto il valore sportivo di una realtà nel rispetto delle norme – ha aggiunto il presidente federale – Ilha tutto il diritto ...

