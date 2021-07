Salernitana in Serie A: accettato il trust! (Di mercoledì 7 luglio 2021) Risolto il rebus della Salernitana: la squadra granata parteciperà alla prossima stagione di Serie A. Ad annunciarlo è Gianluca Di marzio tramite Twitter in cui fa sapere che il trust è stato accettato. ECCO IL TWEET: La @OfficialUSS1919 iscritta alla @SerieA: accettato il trust @SkySport @petruccimatt— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 7, 2021 Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 7 luglio 2021) Risolto il rebus della: la squadra granata parteciperà alla prossima stagione diA. Ad annunciarlo è Gianluca Di marzio tramite Twitter in cui fa sapere che il trust è stato. ECCO IL TWEET: La @OfficialUSS1919 iscritta alla @A:il trust @SkySport @petruccimatt— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 7, 2021

