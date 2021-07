Salernitana in A: accettato il trust di Lotito, ma è costretto a vendere entro dicembre. E ora Gravina vuole sminare un caso Napoli-Bari (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Salernitana è in Serie A. La promozione l’aveva già conquistata due mesi fa sul campo. Ora è arrivata l’iscrizione. E non è stata una pura formalità, anzi: per superare l’ostacolo della multiproprietà di Claudio Lotito ci è voluta un’impresa ancora maggiore di quella sul campo. Il club granata passa a un trust, che avrà il compito di amministrarlo in maniera indipendente (dalla Lazio e da Lotito, si intende) e di venderlo in 6 mesi, quindi entro e non oltre la fine del 2021, pena l’esclusione dal torneo anche a campionato in corso. A queste condizioni alla fine è arrivato il sì della Figc di Gabriele ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Laè in Serie A. La promozione l’aveva già conquistata due mesi fa sul campo. Ora è arrivata l’iscrizione. E non è stata una pura formalità, anzi: per superare l’ostacolo della multiproprietà di Claudioci è voluta un’impresa ancora maggiore di quella sul campo. Il club granata passa a un, che avrà il compito di amministrarlo in maniera indipendente (dalla Lazio e da, si intende) e di venderlo in 6 mesi, quindie non oltre la fine del 2021, pena l’esclusione dal torneo anche a campionato in corso. A queste condizioni alla fine è arrivato il sì della Figc di Gabriele ...

