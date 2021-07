Salernitana, il trust è stato accettato: è ufficialmente iscritta alla Serie A (Di mercoledì 7 luglio 2021) La FIGC ha accettato il trust presentato dalla proprietà: la Salernitana giocherà il prossimo campionato di Serie A Come reso noto da Sky Sport, la FIGC ha accettato la proposta di trust presentata dalla Salernitana: l’ok è arrivato dopo l’approvazione della Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche). Il club campano è ufficialmente iscritto alla Serie A 2021-2022. La @OfficialUSS1919 iscritta alla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 luglio 2021) La FIGC hailpresentato dproprietà: lagiocherà il prossimo campionato diA Come reso noto da Sky Sport, la FIGC hala proposta dipresentata d: l’ok è arrivato dopo l’approvazione della Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche). Il club campano èiscrittoA 2021-2022. La @OfficialUSS1919...

Advertising

sportface2016 : +++#Salernitana iscritta alla #SerieA: il Trust è stato accettato dalla #Figc+++ - capuanogio : ?? ll Consiglio della #Figc, dopo il parere positivo della Covisoc ('La previsione finanziaria è ritenuta credibile… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? La FIGC dice 'no' al trust della Salernitana per l'iscrizione al campionato 2021/2022 ?? - Spazio_Napoli : Salernitana in Serie A: accettato il trust! - GIUSPEDU : RT @sportface2016: +++#Salernitana iscritta alla #SerieA: il Trust è stato accettato dalla #Figc+++ -