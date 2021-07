Salernitana | il consiglio federale approva il trust | campani ammessi in Serie A

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Accolta la richiesta didella, astenuto solo il presidente della Lega di B. Ora tempo fino al 31 dicembre per vendere Ora è finalmente ufficiale, laprenderà parte al prossimo campionato diA. Ilha espresso favore positivo sulla seconda richiesta diavanzata del club granata dando via libera all’iscrizione deial prossimo campionato che prenderà il via il 22 agosto. Ritenuta “La previsione finanziaria credibile e coerente“, la tanto attesa decisione è arrivata dopo la ...

Ildella Figc ha approvato la seconda versione del trust della, che quindi ha risolto la questione della multiproprieta' e ha i requisiti necessari per iscriversi alla Serie A 23 ...in Serie A Fine delle sofferenze dunque per la, che dopo essersi vista respingere il primo trust, ha trovato una seconda soluzione migliore per convincere ildi ...La soap opera per l'iscrizione della Salernitana in Serie A ha il suo epilogo: il Consiglio federale della Figc, ritenuto il parere positivo della Covisoc («La previsione ...Il Consiglio Federale ha votato in modo favorevole all'iscrizione della Salernitana in Serie A, secondo il rispetto delle condizioni del trust. La Figc aveva posto delle condizioni che sono state ...