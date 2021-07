Advertising

FIGC : Via libera al trust ‘Salernitana 2021’. Gravina: “Entro sei mesi dovrà cambiare proprietà” - ZZiliani : PRO MEMORIA Cara @FIGC, caro #Gravina, sono le 19:30 e stanno scadendo i termini per l'iscrizione alla Serie A. La… - ZZiliani : + + + ULTIMORA + + + È UFFICIALE: LA #JUVENTUS HA ABBANDONATO LA #SUPERLEGA. SARÀ INFATTI PRESENTE OGGI ALL'ASSEMBL… - sportface2016 : #Salernitana, #Gravina: “Ok al trust, saremo attenti e rigidi” - lamortevito : RT @FIGC: Via libera al trust ‘Salernitana 2021’. Gravina: “Entro sei mesi dovrà cambiare proprietà” -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Gravina

in Serie A, arriva il verdetto ufficiale della Figc: accettato il Trust di Lotito. Completo quindi il quadro per la prossima massima serie Lagiocherà in Serie A . La Figc ha accettato il Trust presentato nei giorni scorsi dal presidente Lotito. E allora in Campania la festa può partire per la formazione amaranto. Mentre rimane ...La, dopo averla conquistata sul campo, potrà prendere parte all'edizione 2021/2022 del ... dopo la relazione consegnata dalla Covisoc al presidente, che lo ha accettato con il ...“Non sono state fatte valutazioni politiche sul tema Salernitana. Io ho un solo obiettivo: la tutela del calcio italiano e la nostra classe dirigente deve mantenere gli impegni presi”. Il presidente ...17:25 - Gravina in conclusione sul primo trust presentato dalla Salernitana: "Il primo trust presentato non lo avremmo potuto accettare perchè aveva una serie di punti che richiedevano degli ...