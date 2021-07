Salernitana ammessa ufficialmente in Serie A: accettato il secondo trust (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Salernitana è ufficialmente una delle 20 squadre della Serie A 2021-2022. Il Consiglio federale di oggi ha deciso, dopo aver esaminato le relazioni dell’ufficio legale Figc e della Covisoc, di confermare il risultato del campo e dunque la promozione nella massima Serie. Tutti hanno votato a favore, tranne il presidente della Lega di B Balata che si è astenuto. Il piano per il trust questa volta ha convinto, dopo che la prima versione considerata insufficiente a garantire l’indipendenza del trust stesso dalla precedente proprietà (Lotito-Mezzaroma). Le norme federali vietano infatti la ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Launa delle 20 squadre dellaA 2021-2022. Il Consiglio federale di oggi ha deciso, dopo aver esaminato le relazioni dell’ufficio legale Figc e della Covisoc, di confermare il risultato del campo e dunque la promozione nella massima. Tutti hanno votato a favore, tranne il presidente della Lega di B Balata che si è astenuto. Il piano per ilquesta volta ha convinto, dopo che la prima versione considerata insufficiente a garantire l’indipendenza delstesso dalla precedente proprietà (Lotito-Mezzaroma). Le norme federali vietano infatti la ...

