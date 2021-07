Salernitana ammessa in Serie A: accettato il secondo trust (Di mercoledì 7 luglio 2021) La Salernitana è salva e giocherà la prossima stagione in Serie A. Il Consiglio federale di oggi ha deciso, dopo aver esaminato le relazioni dell'ufficio legale Figc e della Covisoc, di confermare il ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Laè salva e giocherà la prossima stagione inA. Il Consiglio federale di oggi ha deciso, dopo aver esaminato le relazioni dell'ufficio legale Figc e della Covisoc, di confermare il ...

Advertising

capuanogio : ?? ll Consiglio della #Figc, dopo il parere positivo della Covisoc ('La previsione finanziaria è ritenuta credibile… - DiMarzio : Via libera del Consiglio Federale: la #Salernitana è ufficialmente ammessa in #SerieA - ImpieriFilippo : RT @rtl1025: ?? Il Consiglio federale della #Figc ha votato favorevolmente per rispetto delle condizioni del trust della #Salernitana. Asten… - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: La Figc dà il via libera al trust: Salernitana ammessa in Serie A - InteristDrew : RT @capuanogio: ?? ll Consiglio della #Figc, dopo il parere positivo della Covisoc ('La previsione finanziaria è ritenuta credibile e coere… -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana ammessa Salernitana iscritta alla serie A: la Figc accetta il nuovo trust di Lotito La Salernitana è ufficialmente ammessa all'iscrizione della prossima Serie A. Il problema per il club campano era nella proprietà, che faceva capo al patron della Lazio Claudio Lotito: è per il 50% ...

Salernitana ammessa in Serie A: accettato il secondo trust La Salernitana è salva e giocherà la prossima stagione in Serie A. Il Consiglio federale di oggi ha deciso, dopo aver esaminato le relazioni dell'ufficio legale Figc e della Covisoc, di confermare il ...

UFFICIALE: Salernitana ammessa al prossimo campionato di Serie A ilBianconero Calcio, Figc: Salernitana ufficialmente ammessa in Serie A Via libera al trust presentato dalla squadra campana. Il Consiglio Federale della Figc ha dato il suo via libera al trust presentato dalla Salernitana. La squadra campana, quindi, è stata ...

Calcio: ok Figc a Trust, Salernitana in serie A Astenuto solo il presidente della Lega di B Mauro Balata. La Salernitana è ufficialmente ammessa all’iscrizione della prossima Serie A. (ANSA).

Laè ufficialmenteall'iscrizione della prossima Serie A. Il problema per il club campano era nella proprietà, che faceva capo al patron della Lazio Claudio Lotito: è per il 50% ...Laè salva e giocherà la prossima stagione in Serie A. Il Consiglio federale di oggi ha deciso, dopo aver esaminato le relazioni dell'ufficio legale Figc e della Covisoc, di confermare il ...Via libera al trust presentato dalla squadra campana. Il Consiglio Federale della Figc ha dato il suo via libera al trust presentato dalla Salernitana. La squadra campana, quindi, è stata ...Astenuto solo il presidente della Lega di B Mauro Balata. La Salernitana è ufficialmente ammessa all’iscrizione della prossima Serie A. (ANSA).