Salernitana ammessa alla Serie A. Il consiglio federale ha accettato il trust del club campano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il consiglio federale ha votato favorevolmente al trust presentato dalla Salernitana per l’iscrizione alla Serie A. Il club campano va verso l’ammissione al massimo campionato italiano. Sono state rispettate le condizioni che la FIGC aveva posto, la stessa Covisoc ha mandato un parere positivo per la proposta, che sul piano finanziario viene definita “credibile e coerente”. Nel consiglio federale, per i voti, tutti a favore della soluzione proposta dalla Salernitana, con ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021) Ilha votato favorevolmente alpresentato dper l’iscrizioneA. Ilva verso l’ammissione al massimo campionato italiano. Sono state rispettate le condizioni che la FIGC aveva posto, la stessa Covisoc ha mandato un parere positivo per la proposta, che sul piano finanziario viene definita “credibile e coerente”. Nel, per i voti, tutti a favore della soluzione proposta d, con ...

Advertising

capuanogio : ?? ll Consiglio della #Figc, dopo il parere positivo della Covisoc ('La previsione finanziaria è ritenuta credibile… - DiMarzio : Via libera del Consiglio Federale: la #Salernitana è ufficialmente ammessa in #SerieA - ImpieriFilippo : RT @rtl1025: ?? Il Consiglio federale della #Figc ha votato favorevolmente per rispetto delle condizioni del trust della #Salernitana. Asten… - ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: La Figc dà il via libera al trust: Salernitana ammessa in Serie A - InteristDrew : RT @capuanogio: ?? ll Consiglio della #Figc, dopo il parere positivo della Covisoc ('La previsione finanziaria è ritenuta credibile e coere… -