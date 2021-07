Rugby, Sei Nazioni Under 20: Italia, gran primo tempo, ma poi l’Irlanda rimonta e vince (Di mercoledì 7 luglio 2021) Arriva la terza sconfitta per gli azzurrini nel Sei Nazioni Under 20 e a Cardiff l’Italia di Brunello disputa un ottimo primo tempo, ricco di mete, ma quando l’Irlanda alza il ritmo a inizio ripresa gli azzurri diventano troppo fallosi e cedono nonostante lottino fino alla fine. Parte forte l’Irlanda, comanda i giochi nei primi minuti, obbliga al fallo l’Italia e al 5’ arriva la meta del tallonatore irlandese Eoin de Buitléar per il 5-0 iniziale. Ma gli azzurri reagiscono subito, al primo reale possesso. Palla persa dagli irlandesi e che ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Arriva la terza sconfitta per gli azzurrini nel Sei20 e a Cardiff l’di Brunello disputa un ottimo, ricco di mete, ma quandoalza il ritmo a inizio ripresa gli azzurri diventano troppo fallosi e cedono nonostante lottino fino alla fine. Parte forte, comanda i giochi nei primi minuti, obbliga al fallo l’e al 5’ arriva la meta del tallonatore irlandese Eoin de Buitléar per il 5-0 iniziale. Ma gli azzurri reagiscono subito, alreale possesso. Palla persa dagli irlandesi e che ...

esthar : Nel caso ve lo siate persi, abbiamo anche STRACCIATO la Scozia nel 6 Nazioni Under20 di #Rugby??… - sportli26181512 : Sei Nazioni Under 20, l'Italia in campo contro l'Irlanda. Oggi LIVE su Sky: Quarta giornata del Sei Nazioni di rugb… - IXgennaio1900 : @unanoiasinistra No è fondata sugli esperti da grandi eventi Calcio....solo europei e mondiali Rugby... Sei Nazioni… - levii________ : RT @NandoPiscopo1: @battitomilan7 @farted94 Io lo so già che stai facendo. Sei sotto a un chiosco all'ombra, una bella Ceres ghiacciata, un… - HaugeFan : RT @NandoPiscopo1: @battitomilan7 @farted94 Io lo so già che stai facendo. Sei sotto a un chiosco all'ombra, una bella Ceres ghiacciata, un… -