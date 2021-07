Royal Family, brutto episodio: adesso le ‘conseguenze’ diventano inevitabili, comunicato ufficiale (Di mercoledì 7 luglio 2021) ; ecco cosa è successo. Spiacevole episodio per la famiglia reale: uno dei componenti è stato a contatto con un positivo al Covid 19. Per questo motivo, dovrà affrontare un periodo di isolamento e non potrà essere presente agli impegni istituzionali previsti per i prossimi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 7 luglio 2021) ; ecco cosa è successo. Spiacevoleper la famiglia reale: uno dei componenti è stato a contatto con un positivo al Covid 19. Per questo motivo, dovrà affrontare un periodo di isolamento e non potrà essere presente agli impegni istituzionali previsti per i prossimi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

sunfloverlou : uffa ma non c’è nessuno stasera allo stadio ?? ed ?? louis ?? la royal family ?? - infoitcultura : Kate Middleton, sono ore di apprensione. La Royal Family in ansia per la duchessa - infoitcultura : Royal Family, dura accusa contro Meghan Markle: 'È spietata!' - VIDEO - rxsvpvinx : @C0MEANIM4MAI che manco le royal family ne sono a conoscenza - enzapet : @Mery53170673 @Fedez @ChiaraFerragni Sono loro la nostra royal family. -