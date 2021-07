Roma, Mourinho: “Spinazzola in campo dopo gennaio. Sarà come un nuovo arrivo del mercato invernale” (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il neo allenatore della Roma, José Mourinho, ha rilasciato alcuni commenti riguardo l’infortunio di Leonardo Spinazzola durante la messa in onda della sua rubrica su TalkSport: “Se mi dispiace per il suo infortunio? Pensate a me, il ritorno in campo non Sarà prima di gennaio. Diventerà come un acquisto del mercato invernale“. Ha poi parlato del siparietto visto ieri sera tra Chiellini e Jordi Alba poco prima di cominciare la lotteria dei calci di rigore: ” Giorgio rideva perché non doveva tirare il rigore. Sapeva che sarebbe stato solo il ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 luglio 2021) Il neo allenatore della, José, ha rilasciato alcuni commenti riguardo l’infortunio di Leonardodurante la messa in onda della sua rubrica su TalkSport: “Se mi dispiace per il suo infortunio? Pensate a me, il ritorno innonprima di. Diventeràun acquisto del“. Ha poi parlato del siparietto visto ieri sera tra Chiellini e Jordi Alba poco prima di cominciare la lotteria dei calci di rigore: ” Giorgio rideva perché non doveva tirare il rigore. Sapeva che sarebbe stato solo il ...

Advertising

repubblica : José Mourinho gira in vespa per i viali di Trigoria - virginiaraggi : Benvenuto a Roma! #Mourinho - angelomangiante : Domani alle ore 14.00 Josè #Mourinho atterra a Roma. Aeroporto di Ciampino. @SkySport - forzaroma : #Mourinho carico: venerdì e sabato doppio allenamento #ASRoma - romaforever_it : Mourinho, conferenza di presentazione alla Roma: diretta, orario e dove vederla in tv -