Rocky | Flash Gordon e altri film classici in UK saranno da vedere con un adulto

(Di mercoledì 7 luglio 2021) La British Board ofClassification ha segnalato il cambio di classificazione di alcuni, come Star Wars,, Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello esono solo alcuni deiche in Gran Bretagna hanno visto cambiare la loro classificazione, diventandodain presenza di un. Secondo un rapporto del British Board ofClassification (BBFC), le recensioni più recenti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rocky Flash

Movieplayer.it

Gordon sono solo alcuni dei classici che in Gran Bretagna hanno visto cambiare la loro classificazione, diventando film da vedere in presenza di un adulto . Secondo un rapporto del ...8 - Forcone Gaetano Kurz. 9 - Rapini Nicola Kurz. Dic CATEGORIA INGLESI GARISTI: 1 - D'Onofrio Elio p.i. India 2 - D'Onofrio Elio s.i. Alfa 3 - Centorame Luca s.i.CATEGORIA CONTINENTALI ...Film come Star Wars, Rocky e Flash Gordon hanno visto le loro classificazioni passare da PG a 12A. Ricordiamo che un film che è PG suggerisce che non dovrebbe turbare i bambini di età pari o ...L’amore va a gonfie vele tra Rihanna e A$AP Rocky che ieri sera sono stati paparazzati insieme. La coppietta, che ha trasformato la sua amicizia di lunga data in una storia d’ ...