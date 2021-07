Roblox e Sony Music siglano una importante partnership strategica (Di mercoledì 7 luglio 2021) Roblox, che è stato quotato in borsa a marzo dopo aver raggiunto una valutazione aziendale di 45 miliardi di dollari, negli ultimi mesi è stato al centro dell'attenzione anche nel mondo della Musica. Il fenomeno dei giochi per bambini si è assicurato un investimento a otto cifre da Warner Music Group come parte di un round di finanziamento di $ 520 milioni a gennaio e ha anche servito come piattaforma di concerti virtuali su larga scala per artisti superstar come Lil Nas X e Zara Larsson. Ora, la società, i cui utenti attivi giornalieri medi sono saliti a 43 milioni a maggio, ha siglato una partnership ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 luglio 2021), che è stato quotato in borsa a marzo dopo aver raggiunto una valutazione aziendale di 45 miliardi di dollari, negli ultimi mesi è stato al centro dell'attenzione anche nel mondo dellaa. Il fenomeno dei giochi per bambini si è assicurato un investimento a otto cifre da WarnerGroup come parte di un round di finanziamento di $ 520 milioni a gennaio e ha anche servito come piattaforma di concerti virtuali su larga scala per artisti superstar come Lil Nas X e Zara Larsson. Ora, la società, i cui utenti attivi giornalieri medi sono saliti a 43 milioni a maggio, ha siglato una...

